Instrumental Picumã convida Karmã para show no #4QuartaAumentada

O grupo gaúcho Instrumental Picumã sobe ao palco, nesta quarta-feira, ao lado da banda Karmã dentro do projeto #4QuartaAumentada em Porto Alegre. O encontro musical ocorre no Gravador Pub (rua Conde de Porto Alegre, 22, São Geraldo), às 20h. Os ingressos custam R$ 20 e podem ser adquiridos no local.

A #4QuartaAumenta acontece quinzenalmente e tem a intenção de estimular a cena da música instrumental com shows e troca de experiências, formação de público e interação entre os músicos.

Instrumental Picumã é formado por Paulinho Goulart (acordeon), Matheus Alves (violão), Texo Cabral (flauta), Miguel Tejera (contrabaixo) e Bruno Coelho percussão. Seus shows retratam a música regional gaúcha com influências e fusões de culturas vizinhas, tendo no repertório composições autorais e releituras de diversos compositores.

Karmã faz show nesta quarta. Foto: Elizabeth Thiel / Divulgação / CP

Karmã é composto pelos músicos Yvan Etienne (saxofone tenor e sampler), Felipe Schütz (contrabaixo acústico), Edu Moro (guitarra) e Rafa Müller (bateria). O grupo explora nas suas composições diversas vertentes do jazz, da música brasileira e da música eletrônica, criando sonoridades singulares que transitam entre o etéreo e o dinâmico.

O #4QuartaAumentada funciona como um clube de vivência da cultura instrumental, proporcionando momentos de jam sessions após os shows. Cada grupo apresenta o seu repertório e finalizam a noite em um encontro musical.