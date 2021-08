Instrumentistas do RS são premiados em Concurso Jovens Solistas Aldo Parisot

publicidade

Com alcance nacional, advindo de 18 cidades, distribuídas em nove estados brasileiros, a Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte (OSRN) anunciou os vencedores do Concurso Jovens Solistas Aldo Parisot – Etapa Nacional durante o programa Quartas Clássicas, no canal oficial da OSRN, pelo YouTube, com apresentação da diretora de produção da Orquestra, Tatiane Fernandes, do maestro e diretor artístico, Linus Lerner, e participação especial do violoncelista e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Fábio Presgrave.

A categoria “Voto Popular” obteve mais de 7 mil votos no total, destinando o prêmio de primeiro lugar, com 11,63% dos votos para Dhouglas Umabel – violino (Porto Alegre/RS).

No “Júri Oficial”, seguindo os critérios de musicalidade, técnica e performance, designou o primeiro lugar para Jean Lopes Baiano – violão (nascido em Porto Seguro/BA e residente em Porto Alegre/RS. O segundo lugar foi para Davi Emerick - piano (Belo Horizonte/MG) e o terceiro lugar para Dâmaris dos Santos – violino (Porto Alegre/RS).

Na categoria “Menção Honrosa”, para prestigiar e valorizar os talentos que obtiveram notas acima de 9, a comissão avaliadora da OSRN decidiu dedicar o título para três candidatos: Ervino Rieger - piano (Cruz Alta/RS); Dhouglas Umabel – violino (Porto Alegre/RS) e Bruno William – violoncelo (São Paulo/SP).

Os prêmios em dinheiro são repassados dentro do sistema de pagamento autorizados pela Lei de Incentivo à Cultura Djalma Maranhão e todos os vencedores recebem certificado. Realizado integralmente de maneira virtual, a Etapa Nacional é voltada para instrumentistas (oboé, flauta transversal, fagote, clarinete, saxofone, trompete, trompa, trombone, eufônio, tuba, violino, viola, violão, piano, violoncelo, contrabaixo, percussão – todo instrumental comum as práticas sinfônicas) entre 12 a 28 anos, nascidos no Brasil ou pessoas oficialmente naturalizadas brasileiras, residentes ou não no país.