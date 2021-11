Internado na UTI, sertanejo Thiago Costa deve passar por nova cirurgia

publicidade

O sertanejo Thiago Costa, que sofreu um acidente de moto aquática na sexta-feira (12), segue internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital em Belém. Segundo as últimas informações divulgadas pela assessoria de imprensa do artista, ele deve passar por uma nova cirurgia no braço direito, que ele quebrou, nos próximos dias.

Além disso, o quadro de saúde de Thiago é estável. "Ele está consciente, está se alimentando, e não tem previsão de alta da UTI por se tratar de uma lesão grave na perna direita", informou a assessoria.

A equipe do sertanejo ainda pediu que amigos, fãs e admiradores continuem orando pela recuperação dele: "Potência, ele precisso disso agora, de boas energias".

Thiago fazia um passeio de moto aquática no rio Maguari, em Belém, na tarde de quinta-feira (11), quando foi atingido por uma lancha. Ele teve fraturas na perna e no braço e, na madrugada de sexta (12), passou por uma cirurgia. O cantor está internado desde então e não há previsão de alta. Os shows do mês de novembro foram cancelados.