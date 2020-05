Isolado, Caetano Veloso foge da Covid-19 e das tentativas de live

publicidade

O mito da preguiça baiana parece ter se personificado em Caetano Veloso quando o assunto é live. Isolado em casa, o cantor e compositor de 77 anos foge não só da Covid-19, mas também das tentativas da mulher, a produtora e empresária Paula Lagvine, que insiste por uma transmissão ao vivo para os fãs. Caetano não disse que não faria.



Entre paçocas e kumbuchas, e de pijama, ele até arrisca o que pretende colocar no repertório. Fora da Ordem é uma que, segundo ele, não pode ficar de fora. Mas data para acontecer? Nenhuma. Ainda.

A saga de Paula por um apresentação intimista do marido já até virou piada para Marcelo Adnet, que gravou um vídeo imitando o cantor baiano.



Na noite desta segunda-feira (25), Caetano fugiu mais uma vez de Paula, esquivando-se do assunto.



Veja a esta e demais escapadas do cantor pela live.