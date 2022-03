Itaú Cultural estreia 'No Coração da Lua' no YoTube e site

publicidade

Neste domingo, o Itaú Cultural estreia em seu Youtube e site, 'No Coração da Lua', do Grupo Estação de Teatro e da Bobox Produções, recomendado para maiores de 10 anos. A montagem, integra a programação do Palco Virtual com temática que relaciona a infância e saúde mental. Com 50min de duração, fica em cartaz até 27 de março.

A peça tem como protagonista Luana, uma menina inteligente, alegre e muito ativa, que, sem causa aparente, acorda se sentindo muito estranha. Ela percebe que está sem vontade de se levantar, comer ou brincar. Com a ajuda de seu grande amigo, Juca, parte em uma jornada em busca de respostas. Nesta viagem os dois encontram seres fantásticos, que os ajudam a chegar até aquele que realmente poderá resolver todos os problemas do coração de Lua.

A saga de Lua e Juca, contada, com muito humor, leveza, músicas e valiosas lições, provoca uma reflexão sobre o que se passa na cabeça e nos corações de muitas crianças, sejam incômodos, medos, alegrias e dificuldades de expressarem o que sentem. O espetáculo é dirigido por Rogério Ferraz, que participa do elenco, com Maria Flore Paulo Lima.