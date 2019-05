Ivete Sangalo vai virar desenho animado em clipe do "Mundo Bita"

publicidade

Ivete Sangalo vai virar personagem de desenho animado no clipe "Nessa Dança", do canal infantil de YouTube "Mundo Bita". O lançamento faz parte da temporada "Bita e o Circo", que estreia em 7 de junho deste ano.

Na animação, a cantora solta a voz e contracena com a mulher-elástico Lili, o Bita e as bailarinas Nina e Mia. Além disso, os personagens Lila, Dan e Tito vão mostrar como é prazeroso aprender a dançar e deixar o corpo seguir a música.

"O clipe trata da beleza que é a dança em nossas vidas e a importância de estimular a criança a embarcar nas melodias e libertar todo o potencial criativo", afirma Chaps Melo, que é compositor e um dos criadores da atração.

Outras personalidades já estrelaram no "Mundo Bita": Milton Nascimento deu voz e tornou-se personagem no clipe "Trem das Estações", Vanessa da Mata cantou "Mãe Música" e Lulu Santos estrelou a música "Como Uma Onda" no projeto Rádio Bita.

Assista ao depoimento de Ivete Sangalo sobre o clipe: