Jacqueline Scott, da série "O Planeta dos Macacos", morre aos 89 anos

Morreu aos 89 anos, em Los Angeles, nos Estados Unidos, a atriz Jacqueline Sue Scott. A notícia foi confirmada nesta terça-feira (28), por Andrew, filho da artista, ao site The Hollywood Reporter. À publicação, ele disse que a mãe morreu em casa, na última quinta (23), de causas naturais.

Nascida em Sikeston, no condado de Scott, no sudeste do Missouri, Jacqueline Scott atuou em mais de 100 produções na TV, entre 1956 e 2009, nos mais diferentes gêneros: drama, ficção científica, westerns.



Um artigo da TV Guide certa vez se referiu a ela como "A mais nova veterana do ramo", por ela ter atuado ao lado da maioria dos atores ícones das décadas de 1960, 1970 e 1980.

Entre seus papéis mais conhecidos estavam Donna Kimble Taft, irmã do ator David Janssen, em O Fugitivo (1963), mulher de um astronauta preso na série Além da Imaginação (1963) e a médica chimpanzé Dra. Kira em O Planeta dos Macacos (1974).



Neste último, para interpretar a personagem, Jacqueline teve que passar por uma sessão de maquiagem de três horas para chegar ao resultado final.



De acordo com o IMDB, Jacqueline Scott teria brincado durante uma entrevista sobre sua personagem primata. "Quando alguns amigos da equipe disseram como eu era bonita, eu sabia que eles estavam no programa há muito tempo!"