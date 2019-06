Jay-Z se torna o primeiro rapper bilionário, diz revista Forbes

publicidade

A revista norte-americana Forbes divulgou, nesta segunda-feira, que o cantor Jay-Z se tornou o primeiro rapper bilionário da história.

De acordo com a publicação, o patrimônio do artista totaliza "conservadoramente" 1 bilhão de dólares, o que significa que possivelmente o cálculo pode ser maior. Essa marca é um feito raro para figuras do entretenimento e inédita no meio do hip-hop.

De traficante de drogas a músico de sucesso

O texto da revista também relembra a trajetória do rapper que já foi traficante de drogas em Nova Iorque, mas deu a volta por cima e se tornou um músico de sucesso e um grande empreendedor. Após abrir sua própria gravadora em 1996 para lançar o seu primeiro disco, "Reasonable Doubt", Jay-Z já lançou 14 álbuns que lideraram as paradas musicais, além de conquistar 22 Grammy Awards.

Com um patrimônio descrito como um "império em expansão", Jay-Z acumula atualmente negócios não só na indústria da música como em diversos empreendimentos de sucesso fora dela. "Se ele é um bilionário agora, imagine o que ele está prestes a ser", afirmou o produtor e colega do rapper, Swizz Beatz. "Ele está apenas começando", reforçou.

Confira os principais empreendimentos do artista:

• 310 milhões de dólares na empresa de champanhe de garrafas douradas Armand de Brignac

• 220 milhões de dólares em dinheiro e investimentos, incluindo 70 milhões de dólares no aplicativo da empresa Uber

• 100 milhões de dólares na empresa de conhaque D’Usse

• 100 milhões de dólares no serviço de streaming Tidal

• 75 milhões de dólares na empresa de entretenimento Roc Nation

• 75 milhões de dólares por seu catálogo musical exclusivo

• 70 milhões de dólares em coleção de arte

• 50 milhões de dólares em imóveis em diversas cidades dos Estados Unidos