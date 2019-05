Jazz Connection Trio faz show extra no Instituto Ling

publicidade

Com a primeira sessão totalmente lotada das 20h, o Instituto Ling (João Caetano, 400) abriu uma sessão extra às 21h30min de hoje para o show do Jazz Connection Trio, liderado pelo pianista norte-americano Kenny Barron, eleito recentemente o melhor pianista de jazz em 2017 e 2019 pela Jazz Journalists Association dos EUA (JJA). Ele se apresenta acompanhado dos músicos brasileiros, Nilson Matta (contrabaixo) e Rafael Barata (bateria). Ingressos estão à venda no site.

Considerado um dos melhores trios de jazz do mundo, o Jazz Connection cativa o público com melodias sensíveis e ritmos contagiantes, em uma mistura de hard bop e música brasileira. Indicado 11 vezes ao Grammy, Barron é respeitado no meio jazzístico e influenciador de novos pianistas. Improvisador sofisticado, compositor, bandleader e educador, Barron tocou com nomes como Dizzy Gillespie, Freddie Hubbard, Joe Henderson, Stanley Turrentine, Tyrone Washington e James Moody.

Fundador da Sphere, que presta tributo à música de Thelonious Monk, tocou na trilha sonora do filme “Faça a Coisa Certa”, de Spike Lee. Em 2010 foi homenageado pela The National Endowment for the Arts como um mestre do jazz. Gravou discos de destaque ao longo da carreira solo, como “Spirit Song” (indicado ao Grammy), “Freefall” (ao lado de Regina Carter) e “The Art of Conversation” (gravado com o contrabaixista Dave Holland). O álbum mais recente é “Concentric Circles”, de 2018. Nilson Matta ficou conhecido por trabalhos com Trio da Paz, Don Pullen African Brazilian Connection, Joe Henderson e Nilson Matta's Brazilian Voyage. O baterista Rafael Barata tocou com John Pizzarelli, Jane Monheit, Karrin Allison e outros jazzistas.