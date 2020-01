Jazz e clássicos da música marcam agenda musical de Porto Alegre nesta quinta

publicidade

O Delicatessen, conhecido por conferir delicadeza e simplicidade a standards do jazz, faz show, às 21h, no Espaço 373 (Comendador Coruja 373). Formado por Antônio Flores (guitarra), Nico Bueno (baixo), Mano Gomes (bateria) e, desde o ano passado, conta com a vocalista britânica Rowena Jameson. O repertório deles passa por Cole Porter, George Gershwin e Duke Ellington, além de clássicos de Tom Jobim, Roberto Menescal e Moacir Santos.

Com três discos lançados no Brasil e exterior, o Delicatessen conquista o público por onde passa. Seu disco de estreia “Jazz+Bossa” foi indicado para o Prêmio da Música Brasileira e conquistou dois troféus no Prêmio Açorianos de Música. Com o álbum “My Baby Just Cares For Me”, conquistou o prêmio da Música Brasileira, na categoria Melhor Disco em Língua Estrangeira, e o Prêmio Açorianos de Música em cinco categorias. O trabalho “Goodnight Kiss” contou com participações de João Donato e Roberto Menescal.

Pluralidade musical

Já a última noite do projeto “Plurais”, sob o comando de Juliano Barreto, contará com a participação de Cristian Sperandir (teclados), Sandro Bonato (bateria e percussão) e Caio Maurente (contrabaixo elétrico e acústico). No repertório, canções inéditas feitas especialmente para a apresentação, além de clássicos de artistas consagrados e de algumas revelações da nossa música.

Sucessos de Gloria Groove, Liniker, Cazuza, Lady Gaga, Milton Nascimento, Johnny Hooker, George Michael, Gilberto Gil e Lulu Santos são alguns que ganham novas versões. Os convidados de Juliano nesta noite são a cantora Tati Portella e o músico Zé Natálio. A direção cênica é de Daniel Colin.