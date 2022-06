Jennifer Hudson agora é EGOT

publicidade

Jennifer Hudson completou seu caminho para o EGOT, que é receber os quatro grandes prêmios do entretenimento dos Estados Unidos. A palavra EGOT é formada formada pela sigla dos maiores troféus da indústria do entretenimento: o Emmy (da televisão), o Grammy (da música), o Oscar (do cinema) e o Tony (do teatro).

Ela consquistou este status, ao receber o prêmio Tony, que honra o melhor no teatro dos Estados Unidos, pelo seu papel como produtora no musical "A Strange Loop", que levou vários prêmios no evento (incluindo o de Melhor Musical), no último domingo, dia 12.

Em 2007, Jennifer ganhou o Oscar ao ser premiada como Melhor Atriz Coadjuvante pelo filme "Dreamgirls". Depois, conquistou dois Grammys por sua carreira musical, em 2009 e 2017. No ano passado, conquistou o Emmy como produtora (e dubladora) do curta animado "Baba Yaga".

Como EGOT, ela se junta a:

1- Richard Rodgers

2- Helen Hayes

3- Rita Moreno

4- John Gielgud

5- Audrey Hepburn

6- Marvin Hamlisch

7- Jonathan Tunick

8- Mel Brooks

9 - Mike Nichols

10 - Whoopi Goldberg

11- Scott Rudin

12- Robert Lopez

13- Andrew Lloyd Webber

14- Tim Rice

15 - John Legend

16 - Alan Menken