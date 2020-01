Jeremy Irons será o presidente do júri do Festival de Berlim 2020

publicidade

O Festival de Berlim anunciou, nesta quinta-feira, Jeremy Irons como o presidente do júri da edição deste ano. O evento ocorre entre os dias 20 de fevereiro e 1º de março. "Temos o prazer de anunciar o lendário ator #JeremyIrons como nosso presidente do Júri Internacional no #Berlinale deste ano! Ele incorporou vários personagens icônicos e ganhou vários prêmios, incluindo o #AcademyAward de Melhor Ator", escreveu a organização no Twitter.

We are excited to announce the legendary actor #JeremyIrons as our president of the International Jury at this year´s #Berlinale! He has embodied numerous iconic characters and won multiple awards, including the #AcademyAward for Best Actor. 👉 https://t.co/rHXJYteLRD pic.twitter.com/eBia12qmA2 — Berlinale (@berlinale) January 9, 2020

Na Berlinale, o ator esteve duas vezes para promover "Margin Call - O Dia Antes do Fim" (2011) e "Trem Noturno para Lisboa" (2013).

A edição marcará a estreia do ator na organização do Berlinale. "É sentindo grande prazer e honra incomensurável que eu assumo esse papel para o Berlinale 2020, um festival que eu admiro há tempos e sempre gostei de frequentar", contou o ator em comunicado oficial.

"Estar em Berlim para o festival será um prazer, me dando a oportunidade não apenas de me lembrar daquela grande cidade, mas também de assistir à safra deste ano de filmes escolhidos pelo festival, seguida pela oportunidade de discutir seus méritos com os colegas do júri", completou.

"Com seu estilo diferenciado, Jeremy Irons incorporou alguns personagens icônicos que me acompanharam durante toda a minha jornada no cinema, me conscientizando da complexidade dos seres humanos. Seu talento e as escolhas que ele tomou como artista e como cidadão me fazem sentir orgulhoso em recebê-lo como presidente do júri da 70ª edição da Berlinale", comentou o diretor artístico do festival, Carlo Chatrian.

Com 71 anos, Jeromy Irons esteve recentemente na TV na série "Watchmen", da HBO. No cinema, seus últimos trabalhos foram "Sobrevivendo ao Meu Pai" e "Liga da Justiça", ambos de 2018.