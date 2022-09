João Bosco faz show em Porto Alegre e Interior gaúcho neste fim de semana

publicidade

Estrela de primeira grandeza da Música Popular Brasileira, João Bosco faz shows alusivos aos seus 50 anos de trajetória artística nesta sexta-feira, 23 de setembro, em Porto Alegre, às 21h, no Salão de Atos da PUC (Ipiranga, s/nº) e sábado, às 19h30min, no Palco Bell’Anima, localizado no Centro Internacional de Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro, em São João do Polêsine. Acompanhado de Ricardo Silveira (guitarra) e os gaúchos Guto Wirtti (contrabaixo) e Kiko Freitas (bateria), o cantor, compositor e violonista cantará seus grandes sucessos, como “O bêbado e a equilibrista”, ”Papel machê”, ”Quando o amor acontece”, ”Incompatibilidade de gênios”, ”Memória da Pele”, ”Kid cavaquinho”, ”Desenho de giz”, ”De frente pro crime”, ”Corsário”, ”Coisa feita”, ”Jade”, ”O mestre sala dos mares” e ”Rancho da goiabada”. E lançará o seu novo trabalho, “Abricó de Macaco”, o 31º disco de sua carreira. Os ingressos para ambas as apresentações podem ser adquiridos pelo site guicheweb.com.br.



Mineiro de Ponte Nova, João Bosco tem pré-história musical vivida em Ouro Preto (MG), onde enquanto cursava a faculdade de Engenharia, teve o caminho cruzado com o de Vinicius de Moraes, de quem se tornou parceiro em músicas nunca lançadas em disco. Seu marco zero musical é o primeiro disco, lançado em 1972, quando despontou como uma das revelações da música brasileira, e estreiou no mercado fonográfico ao lado de Antonio Carlos Jobim, com quem dividiu o primeiro título da série “Disco de bolso”. O single duplo de vinil vinha encartado no jonrla O Pasquim e trazia no lado A, o primeiro registro fonográfico de “Águas de março”, de Jobim e no lado B lançava o novo artista. O single duplo “O tom de Antonio Carlos Jobim e o tal de João Bosco” apresentou o artista mineiro com gravação de “Agnus sei”, composição com Aldir Blanc, com quem firmaria uma das mais belas parcerias da MPB nos anos 70.

Sua carreira é marcada por grandes sucessos, lançados em discos seminais da história da MPB, como “Caça a raposa”, “Gababirô”, “Comissão de frente”, “Trio de misericórdia”, “Acústico MTV” e “Linha de passe”. Poucos artistas podem se orgulhar de tantos sucessos e discos clássicos, unindo muita qualidade e grande sucesso popular. “Há 50 anos, um “tal de João Bosco” era apresentado ao Brasil. Seu violão barroco, mineiro andaluz, encontrara o bardo do Rio profundo, de nome Aldir. E esse encontro mudaria a história da música brasileira...É grande compositor (ao lado de diversos parceiros), grande violonista e grande cantor – ao mesmo tempo. Intuitivo e construtivo. Lírico e engenheiro. Foi gravado por renomados intérpretes – e só não foi mais porque sua música é tão pessoal que às vezes se revela irreprodutível. Muitas de suas canções se tornaram patrimônio cultural e individual dos brasileiros. Morou a vida inteira dentro da casca do seu violão, de onde mudou a música brasileira”, afirmou seu filho e parceiro, o filósofo Francisco Bosco, postou nas redes sociais um belíssimo texto sobre os 50 anos de carreira do pai.

Sobre o novo álbum, ele descreve: “É uma árvore originária da Amazônia, mas tem a exuberância complexa da nação, ou melhor, da ideia de nação que aqui se afirma: no seu tronco, florescem e se conciliam Nanã Buruquê, Oxum, Jesus e um sambalelê nas escadas da Sé; todos os choros no samba-enredo de terna e linda melodia que é “Chora, chorões” (sutilmente reinventado de cabo a rabo pela interpretação de João Bosco); lógica de grupo e galho da roseira; um Tom Jobim agulhado, como se fosse Baden; Jurupari e dona Zezé, a muié que topa a parada de saia amarrada; Paulinho da Viola evocado num afrobeat entrançado pelo sopro de uma israelense; o ingênuo acalanto de Hammerstein e Rodgers, já revirado por Coltrane, agora africanizado de vez; e muito mais. Em suma, o sumo infinito desse Brasil brasileiro, sua vocação perseverante para realizar em si o verso do poeta (de resto, filho de sírio com sertaneja): entre meu ser e o ser alheio, a linha de fronteira se rompeu”.