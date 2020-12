publicidade

Após três meses de confinamento, Jojo Todynho é a grande vencedora de A Fazenda 12 e leva o prêmio de R$ 1,5 milhão para casa. O público votou pelo R7.com e escolheu a peoa na disputa contra MC Biel, Lipe Ribeiro e Stéfani Bays.

O anúncio foi feito por Marcos Mion, ao vivo, no último programa da temporada na noite desta quinta-feira (17). Jojo recebeu 52,54% dos votos do público. Biel ficou em segundo lugar, com 36,10% e Stéfani em terceiro, com 11,36%.

Junto com Biel, Jojo chegou à final após superar Lidi Lisboa na Roça especial da última segunda-feira (14). Lipe e Stéfani acompanharam a dupla na terça-feira (15), depois de disputarem a preferência do público contra Tays Reis.

Ao longo da temporada, Jojo protagonizou conflitos, mas também construiu grandes amizades. A cantora foi uma “mãezona” para a peãozada, distribuindo conselhos e até broncas. Cozinheira, Jojo foi responsável por preparar a maior parte dos almoços da sede e organizou até uma fila da merenda, para não faltar comida no prato de nenhum participante.

O jeito sincero e “mandão” da peoa a fez ter amigos como também desafetos. Sua rivalidade com o cantor Biel durou, praticamente, todo o programa e, somente nos últimos dias, os funkeiros se entenderam melhor. Lidi, Luiza, Mirella e Juliano foram alguns dos peões que também se desentenderam com o jeito da cantora, enquanto Mateus, Mariano, Lipe, Raissa e Tays entraram na brincadeira e tentaram entender a "tese" dela.

Durante o seu mandato como Fazendeira, a peoa cumpriu com as atividades obrigatórias, ficou de olho nos peões e comemorou a falta de punições. A passagem do Chapéu para o amigo Mateus foi um dos momentos mais emocionantes da temporada.

Ao lado do ator, Jojo protagonizou outros momentos icônicos. A “jovem de alma velha” e o “vovô garoto” construíram uma amizade sincera na sede. Entretanto, a dupla se desentendeu um pouco antes da eliminação de Mateus, mas, na última festa do reality, os peões conversaram sobre a relação e colocaram os pingos nos “is”.