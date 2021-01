Jojo Todynho fala de fake news e pede que fãs não visitem sua avó

publicidade

Vencedora do reality show A Fazenda 12, Jojo Todynho usou suas redes sociais para falar sobre dois assuntos delicados.

A cantora falou sobre as fake news que se espalharam nesta semana, dizendo que ela havia morrido: "Gente, deixa eu falar uma coisa bem séria aqui com vocês. Tô fazendo mudança e pouco tenho aparecido aqui nos Stories. Primeiro foi a brincadeira de ontem de mau gosto, que aí ficou um monte de gente ligando para a casa da minha avó preocupado, porque isso não é brincadeira que se faça".

Depois, Jojo falou sobre fãs que têm ido até a casa de sua avó: "Quero pedir para vocês: não façam isso. A minha vida é uma coisa, a minha família é outra, entendeu? A realidade da minha família é totalmente diferente da minha. A gente tá em pandemia, então queria pedir pra vocês se pouparem e pouparem a saúde da minha família também, porque a minha vó é teimosa e ela nem pergunta quem é e já sai abrindo, que é mau de povo... é assim mesmo".

Jojo continuou seu desabafo nas redes sociais: "Já tá errado quem deu o endereço da casa da minha vó. 'A vó da Jojo mora ali'. Mora, sim, mas as pessoas também tem que ter a noção que a minha família é uma coisa, e eu sou outra. Vão atender vocês bem, sim, porque minha família é assim, mas não é legal. Então, assim, deixa a minha avó quietinha. Eu sei que todo mundo têm muito amor e carinho por ela, mas por favor".

A cantora ainda deu opções para que os fãs entrem em contato com ela, sem precisar ir até a casa de sua avó: "Aqui no meu Instagram tem e-mail, tem o meu 'cartão postal', vocês podem enviar carta, porque eu estou sempre lendo. Podem entrar em contato com a minha assessoria".

Jojo comemorou nesta semana a marca de 15 milhões de seguidores: "Ainda não caiu a ficha 100% por tanto carinho, tanta admiração que recebo na rua todos os dias, por aqui e nas minhas outras redes sociais".