Jojo Todynho se casa hoje no Rio de Janeiro com oficial do Exército

Jojo Toddynho vai se casar neste sábado (29) com o oficial do Exército Lucas Souza, de quem ficou noiva em dezembro de 2021. A cerimônia vai acontecer no Rio de Janeiro e deve contar com a presença de familiares, amigos e famosos.

Na sexta-feira (28), a cantora falou sobre a expectativa para a união. "Amanhã eu me caso com uma pessoa muito especial, que cuida muito de mim, que me ajuda muito, que graças a Deus tem a profissão dele, não precisa de mim para nada, é amor mesmo", disse Jojo nos stories.

A famosa também mostrou o convite que mandou para os padrinhos. Além do pedido para participar da cerimônia, Jojo enviou uma caixa de bombons e uma garrafa pequena de espumante.

Jojo foi pedida em casamento, em dezembro, após quatro meses de namoro com o oficial do Exército. À época, ela contou detalhes de quando conheceu Lucas. Eles estavam em Tulum, no México, e, segundo Jojo, tudo aconteceu de forma muito intensa.

“Fiquei maluca, pois pensei que ele era gringo até ele vir falar comigo. ‘Oi, te acompanhei em 'A Fazenda'. Posso tirar uma foto com você?’. Ah, eu, prontamente, respondi: ‘Posso te dar um beijo?’. Nesse percurso da nossa história, aconteceram muitas e muitas coisas. A certeza que temos é que o amor sempre vence”, disse.