Jojo Todynho vai fazer cirurgia bariátrica: "Dando um novo rumo à minha vida"

Jojo Todynho publicou uma foto em uma clínica do aparelho digestivo e de obesidade nesta segunda-feira, dia 7, e levantou suspeitas entre os fãs de que faria uma cirurgia bariátrica.

"Ela vai fazer bariátrica, certeza", escreveu um internauta. "Agora que terminou, vai dar a volta por cima", disse outro. "Bariátrica? Chocado", falou mais um.

Procurada pelo R7, a assessoria de imprensa da cantora confirmou os boatos e afirmou que ela vai passar pelo procedimento.

"Hoje eu estou dando um novo rumo à minha vida. Com certeza agora tudo mudará e eu estou preparada. Por isso falo com vocês, faça tudo o que você quiser. Quando esse desejo partir de você e não de pressão alheia", escreveu a própria Jojo nos stories do Instagram.

Vale lembrar que a cantora se divorciou na semana passada do ex-marido, Lucas Souza.

