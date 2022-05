Jorge Vargas toca com banda Cavalo Doido neste domingo

publicidade

A Bárbaros Cervejas Especiais (Ramiro Barcelos, 1792) sedia neste domingo, a partir das 20h, show de Jorge Vargas & banda Cavalo Doido. O músico tocará canções feitas ao longo de sua carreira e novidades, como a música “Are You Loving Another Man" composta em parceria com Veco Marques (Nenhum de Nós). O repertório de “Jorge Vargas & Cavalo Doido – o Retorno” incluirá clássicos do folk rock mundial e alguns lado B.

O trabalho folk-rock do músico de Porto Alegre volta aos palcos depois de um longo período de reclusão, com Jorge Vargas (voz/violão/harmônica), Sérgio Gomes (voz/teclados/violão), Alemão Deri (contrabaixo) e Jarbas Tróis (bateria). Ele faz uma releitura de sua obra , remetendo o público ao espírito estradeiro, ao imaginário indígena, as inquietudes políticas, aqueles grandes amores, o prazer de rever velhos amigos e principalmente ouvir canções ao som do folk.