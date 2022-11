Jota Pê e Banda apresentam o show “Canções de Amor & Mar II”

publicidade

A Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) recebe neste sábado, 5 de novembro, o show “Canções de Amor & Mar II” com Jota Pê Rocha e banda. O espetáculo acontece às 19h no Teatro Bruno Kiefer, 6º andar da CCMQ (Rua dos Andradas, 736), Centro Histórico de Porto Alegre.

“Canções de Amor & Mar II” reúne um apanhado do trabalho autoral do cantor, músico e compositor Jota Pê Rocha. Durante o show no Teatro Bruno Kiefer será feita a captação de quatro canções inéditas a serem lançadas no canal do artista no YouTube. Natural de Viamão, Jota Pê carrega uma forte ligação com o litoral, que se faz sentir nas influências que vão do rock'n'roll ao ijexá, do reggae à Nova Música Popular Brasileira.

A sonoridade de liberdade das canções praieiras ganha o groove da cidade na pegada da banda formada por grandes nomes da cena musical de Porto Alegre, como Hélio Nunes (bateria), Lucas Soneca (teclados), Naum Gallo (contrabaixo), Rudá Collin (guitarra) e Daniel Melo (percussão). “Canções de Amor & Mar II” ainda tem participações especiais da cantora Malu, (Grupo Samba & Amor), e do músico JP Siliprandi (Bate & Sopra e Cosmobloco).

O show deste sábado é a segunda edição do projeto “Canções de Amor & Mar”, que esteve no palco do Teatro Bruno Kiefer em 2019. O repertório da noite traz uma releitura do poema “Canção da Janela Aberta”, de Mario Quintana, musicado por Jota Pê Rocha, e alguns reflexos das vivências do artista na cena musical de São Paulo, onde desenvolveu novos trabalhos e intenso intercâmbio musical nos últimos anos.

Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Sympla.