Jota Quest realiza show da "Saideira Tour" em Porto Alegre e Novo Hamburgo

Os mineiros do Jota Quest chegam ao Rio Grande do Sul para realizarem dois shows da "Saideira Tour" neste final de semana. A banda se apresenta em Porto Alegre no sábado, 24, às 21h, no Auditório Araújo Vianna (avenida Osvaldo Aranha, 685). Já no domingo, 25, o grupo toca em Novo Hamburgo, no Teatro Feevale (ERS 239, 2.755).

Jota Quest traz para o Estado a turnê do último CD e DVD lançado em 2017, "Jota Quest Acústico – Músicas Para Cantar Junto". No show, a banda vai relembrar os seus principais sucessos em versão desplugada como "Dias Melhores", "Amor Maior", "Mais Uma Vez", "Encontra Alguém", entre outros.

Além destes hits, os mineiros também vão abrir espaço para mostrar duas faixas criadas especialmente para o projeto Acústico como "Morrer de Amor" e "Pra Quando Você se Lembrar de Mim".

Ingressos

Para o show em Porto Alegre restam apenas ingressos para a Plateia Alta Central nos valores de R$ 220 (inteiro), R$ 110 (estudantes e idosos) e R$ 130 (solidário mediante a doação de 1kg de alimento).

Em Novo Hamburgo, os valores dos ingressos são R$ 200 (Camarote e Plateia Baixa), R$ 150 (Plateia Alta), R$ 120 (Frisa) e R$ 100 (Balcão Nobre).

Os pontos de vendas são nas bilheterias do Teatro do Bourbon Country (avenida Túlio de Rose, 80), do Auditório Araújo Vianna e do Teatro Feevale. O ingresso para o show em Porto Alegre e Novo Hamburgo também está disponível no site da Uhuu.