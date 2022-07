Jovens talentos apostam em sucessos que vão de Alessia Cara a Gilberto Gil no "Canta Comigo Teen"

publicidade

No segundo episódio do "Canta Comigo Teen 3", no ar neste domingo, dia 10, na Record TV, os jovens candidatos da vez prometem encantar o público com sucessos nacionais e internacionais de diferentes épocas.

Entre as performances, Toca o Telefone, do cantor Mano Walter, que participa virtualmente do episódio; o hino Brasil, de Cazuza; Scars to Your Beautiful, da norte americana Alessia Cara; Esperando na Janela, famosa na voz de Gilberto Gil; Overjoyed, do mestre Stevie Wonder; e Manhãs de Setembro, de Vanusa, trilha sonora da série nacional de mesmo nome, Manhãs de Setembro, disponível no Amazon Prime Video.

Destaque para uma das participantes, que nasceu e passou parte da infância em New Jersey, nos EUA.

Sob o comando de Rodrigo Faro e Ticiane Pinheiro, o reality traz o talento de jovens artistas, com idades de nove a dezesseis anos, que darão tudo de si em apresentações individuais ou em grupo, cantando nos mais variados estilos e ritmos. Porém, antes, os pequenos cantores precisam empolgar os 100 jurados da atração. Se qualquer um deles gostar da performance do candidato, pode se levantar e, da própria cabine, cantar com o competidor. Quanto mais técnicos em pé, mais pontos o participante consegue acumular.

Lembrando que é o público quem escolhe o grande vencedor do Canta Comigo Teen, votando em seu candidato favorito na final por meio do R7.com. Quem ganhar, leva para casa um prêmio de R$ 200 mil.

Sobre o formato

O Canta Comigo Teen foi a primeira versão infantojuvenil de All Together Now, formato original da Endemol Shine Group, cuja versão nacional, "Canta Comigo", já ganhou quatro temporadas na Record TV: duas com a apresentação de Gugu Liberato e duas com Rodrigo Faro.



"Canta Comigo Teen 3" é apresentado por Rodrigo Faro e Ticiane Pinheiro e vai ao ar aos domingos, a partir das 18h, logo após o "Hora do Faro".