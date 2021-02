Justin Bieber anuncia show inédito no Tiktok com músicas do álbum "Jornals"

publicidade

Justin Bieber será o primeiro cantor a realizar um show completo no Tiktok, segundo anúncio nas redes sociais do artista. A live irá acontecer no próximo domingo, 14.

A transmissão ao vivo de #JournalsLive será feita na conta oficial do artista, na data em que é celebrado o Dia dos Namorados, nos Estados Unidos, e contará com performances de músicas do álbum "Journals", de 2013.

No Brasil, a live acontecerá às 23h e, na segunda-feira, 15, o show será reexibido às 16h. "Estou animado para dar vida a esse show. 'Journals' é um dos meus projetos favoritos e nunca o apresentei ao vivo", disse Justin ao site Variety.

"Sou grato ao TikTok por me ajudar a levar este show para todos no Dia dos Namorados", acrescentou ele. O perfil do artista na plataforma foi criado em janeiro de 2020 e já soma mais de 19,7 milhões de seguidores.

O mais recente álbum de estúdio de Justin Bieber é Changes, de 2020. Além disso, o cantor canadense lançou neste ano o single "Anyone".