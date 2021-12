Kevinho e o pai são diagnosticados com Covid: "Peço a oração de todos"

publicidade

Kevinho, de 23 anos, e o pai, Areovaldo Zevedo, foram diagnosticados com Covid-19 no último dia 19. Nesta quinta-feira (23), o artista contou que os dois passaram por exames no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e estão sendo acompanhados pela equipe do infectologista David Uip.

“Informamos que o cantor Kevinho apresentou no último dia 19/12/21 quadro clínico com fortes dores de cabeça. Após realizar exames RT PCR no Hospital Sírio-Libanês, no dia 21/12 foi confirmado diagnóstico de Covid-19. Hoje pela manhã, realizou exames laboratoriais no hospital e todos normais”, diz o comunicado compartilhado pelo funkeiro.

Kevinho contou que ele e o pais estão fazendo o isolamento em casa e informou que a mãe e a namorada, Gabriela Versiane, não foram diagnosticadas com a doença. “Por enquanto, minha mãe está negativa, graças a Deus. A Gabi também. Infelizmente também meu pai testou positivo. Vocês não conhecem tanto ele, porque não filmo muito ele, mas ele mora comigo e trabalha comigo. Ele já tem uma certa idade, é fumante há mais de 35 anos. Isso preocupou bastante a gente. Estamos sendo acompanhados pelo doutor David Uip, que está dando todo auxílio", explicou.

"Estou um pouco melhor, sinto dores nos olhos, cansaço, e estou com um pouco de tosse, mas bem melhor. O que me preocupa mais é minha família. Vocês sabem que minha família é tudo pra mim. Eu moro com meus pais e faço tudo por eles. Se eu pudesse ter o poder de tirar os sintomas do meu pai e colocar em mim, eu colocava. Infelizmente não é possível, então peço a oração de todos vocês."