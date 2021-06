Kleiton & Kledir celebram 40 anos de carreira com show

publicidade

Para celebrar os 40 anos de carreira, os irmãos Kleiton & Kledir apresentam um show online, gratuito e ao vivo hoje, a partir das 21h. “Kleiton & Kledir 40 anos” será realizado no palco do Teatro Claro Rio, com transmissão simultânea nos canais da dupla e do teatro no YouTube. No repertório, hits como “Deu pra ti”, “Maria Fumaça”, “Vira virou”, “Paixão” e “Nem Pensar” .

O espetáculo é uma retrospectiva de grandes momentos de Kleiton & Kledir, repleto de histórias e canções, e marca ainda o reencontro dos irmãos no palco, desde que começou a pandemia (o último show presencial havia sido em janeiro de 2020). “Será basicamente uma retrospectiva do melhor que já fizemos em palco, mas além dos sucessos, vamos lembrar também músicas que consideramos importantes na nossa carreira, mesmo que não tenham sido tão divulgadas. E vamos cantar pela primeira vez “Paz e Amor”, single que lançamos em plena pandemia com o MPB4, que fala de esperança em meio a essa loucura que estamos vivendo”.

“Kleiton & Kledir 40 anos” será realizado sem a presença de público, com equipamentos de som e luz de última geração. Toda a equipe de profissionais, a dupla e os músicos Adal Fonseca, André Gomes e Dudu Trentin seguirão os protocolos de segurança. Além deste espetáculo, em julho, a dupla se programa para estar em Porto Alegre para apresentação com a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Também há planos de lançar um biografia em fase de revisão e que deve ser lançada ainda este ano.

Pandemia em 2020

Em 2020, por causa da pandemia, os irmãos passaram longe dos palcos, mas, como outros artistas, realizaram lives. “No início foi um pouco estranho cantar olhando para um aparelho de celular, mas a gente acaba se acostumando. Acredito que teremos futuramente um formato híbrido, somando o show presencial com a transmissão online”, conta Kledir. Kleiton concorda e vai além: “Os artistas tiveram que se adaptar ao isolamento e tentar fazer o que era possível, com prazer. Nada substitui os encontros presenciais, mas acredito que muitas coisas que deram certo serão aproveitadas. O fato de poder atingir um público enorme através da internet, que naturalmente supera qualquer teatro, é atraente. Pode tornar-se uma nova forma de se comunicar, ampliando plateias”, conclui.

A dupla havia preparado intensa programação para celebrar 40 anos de trajetória no ano passado, como shows em Nova Iorque, entre outras cidades norte-americanas, e previa o lançamento de biografia, exposição retrospectiva multimídia, cinebiografia dirigida por Edu Felistoque e um programa especial para a TV. Mas tudo está passando por avaliação e suspenso por conta da pandemia.