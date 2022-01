Kylie Jenner é a 1ª mulher a atingir 300 milhões de seguidores na web

publicidade

Bilionária, Kylie Jenner agora é dona de um novo recorde na casa dos milhões, mas não com relação a dinheiro.

Ela é a primeira mulher a atingir a marca de 300 milhões de seguidores no Instagram.

A empresária, de 24 anos, é a segunda pessoa mais seguida da rede social, ficando atrás apenas do jogador de futebol Cristiano Ronaldo, que tem em seu perfil cerca de 389 milhões de seguidores.

No entanto, a conta mais seguida da plataforma ainda é a do próprio Instagram, com 460 milhões de seguidores.

Em 3º lugar na lista de pessoas mais seguidas está Lionel Messi, encostado em Kylie, com 299 milhões de seguidores. Outros famosos que estão próximos da marca da empresária são Ariana Grande, que tem 289 milhões, o ator Dwayne Johnson, também com 289 milhões, e Selena Gomez, com 288 milhões.

Entre as irmãs de Kylie Jenner, Kim Kardashian é quem está mais próxima, em 8º lugar na lista de perfis mais seguidos, com 278 milhões. Na sequência estão Kendall Jenner, em 11º lugar, com 212 milhões, Khloé Kardashian, em 12º lugar, também com 212 milhões, e Kourtney Kardashian, em 20º, com 159 milhões.

Mãe da pequena Stormi, de 3 anos, Kylie espera seu segundo bebê com o rapper Travis Scott.