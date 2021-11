Lançado o teaser trailer da quarta temporada de "Stranger Things"

publicidade

A 4ª temporada de "Stranger Things" ganhou o seu maior teaser. A prévia, que mostra o grupo saindo de Hawkins e indo para a Califórnia, pode ser conferido abaixo:

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=QvzqcTewARQ

Novos episódios devem chegar à Netflix apenas em 2022. Recentemente, vários novos atores foram anunciados no elenco da série, incluindo Amybeth McNulty, a Anne de Anne With an E.

As três temporadas anteriores de Stranger Things estão disponíveis no catálogo da Netflix.