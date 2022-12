publicidade

Lançamento do livro "Emovere" nesta sexta-feira, dia 9, às 19h, na Livraria Bamboletras (av. Venâncio Aires, 113), em Porto Alegre. Os poemas de Emovere abordam temas como a passagem do tempo, as expectativas e as cicatrizes, o amor e o desejo, a realidade e a utopia, a justiça e os direitos vilipendiados, todos entrelaçados pela ideia de movimento. Emovere é a expressão latina que dá origem à palavra emoção. “A emoção é o veículo para a mudança, o movimento e a transformação. A partir de dentro nos transformamos e projetamos isso no mundo”, explica o autor. Emovere inaugura o selo Poesia da Dialogar Editora.

SOBRE O AUTOR

CELSO RODRIGUES (Porto Alegre, 1963) é sociólogo, bacharel em Direito e Doutor em História pela PUCRS. Professor, ao longo de três décadas lecionou em diversas escolas privadas e faculdades de Direito de Porto Alegre. Coordenou o Projeto Direitos Humanos na Prisão, presente nas prisões gaúchas por mais de uma década, e cujas atividades, voltadas para Educação, acesso à Justiça e Direitos Humanos, são desenvolvidas pelo Instituto Pensar, do qual é diretor. É pai de Vinicius da Silva Rodrigues e sempre esteve interessado em amar e mudar as coisas, como aprendeu com Belchior. Emovere é seu primeiro livro de poesias.

DIALOGAR | EDITORA

www.dialogar.net.br | contato@dialogar.net.br