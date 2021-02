Lançamentos de singles, álbuns e clipes nesta sexta-feira

publicidade

Uma seleção de lançamentos de singles, álbuns e clipes realizados nesta sexta-feira, dia 19 de fevereiro. Disponível em diferentes plataformas de música.

Arequipa – O Arequipa, projeto de Pedro Costa, ganha lançamento dos singles “Para Sempre” e “Nada”. As canções mesclam influências da MPB, do Pop e do Rock.

Depeche Mode – Bruno Gouveia, Patrick Laplan, Gabriel Ventura e Guila lançam a versão da musica “Hallo”, do Depeche Mode, para celebrar os 30 anos de disco “Violator”.

O Elevador – “No Espaço em Vão” é lançado pela banda O Elevador. O single resgata o universo psicodélico sessentista. O álbum chega ao mercado no dia 12 de março.

Péri – O cantor e compositor baiano Péri lança “Eu e o Tempo”, do seu novo álbum, editado pelo Selo da Baticum Music. A canção integra o disco que traz músicas que tratam de tempo, amor, saudade e alegrias. Péri revelará um single por mês, até a apresentação do conjunto da obra nos próximos cinco meses.

MariaLuiza – A canção “Alta Vibração”, a segunda faixa do EP “Raio de Sol”, da cantora e compositora MariaLuiza, trata sobre o amor, a busca pela evolução pessoal e o autoconhecimento. O videoclipe que chega ao YouTube foi filmado nas praias de Santa Catarina.

Marcelo Quintanilha – Daniela Mercury é a convidada de Marcelo Quintanilha na gravação da música “Carnaval de Viena”, em edição da YB Music. A gravação foi escolhida para ser o terceiro single de “EruDito”, álbum em que Quintanilha pôs letra em dez temas de compositores associados ao universo da música erudita.