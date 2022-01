Lançamentos de singles e clipes nas plataformas

publicidade

A banda gaúcha de rock alternativo Microcosmo lança “Fim de Tarde (Sonho Bom)”. A novidade vem após a grunge “Burn Away” e explora um lado sentimental, com referências de blues e trip rock. “Fim de Tarde (Sonho Bom)” foi masterizado pela TapeTown, estúdio dinamarquês do produtor Rasmus Bredvig. Ele conheceu a Microcosmo, formada por Yuri Garcia e João Gomes, por meio da plataforma SubmitHub, que reúne curadores e artistas independentes. “É muito bacana ter essa conexão internacional, pois o Rasmus foi cuidadoso e paciente com a nossa música”, revela Gomes. O single traz a dualidade entre medo e desejo, em uma visão de transformação e autoconhecimento. Nele, Yuri se divide entre vocal, baixo e bateria, enquanto João se aventura nas guitarras.

A cantora Roberta Spindel apresenta "Eu Chamo De Coragem" (Marcos Magah e Zeca Baleiro), com participação de Zeca Baleiro. O single, que também ganha clipe, vem pelo selo Algorock, sendo distribuído pela The Orchard. A base foi gravada ao vivo com Roberta cantando e depois Zeca gravou a voz em seu estúdio em São Paulo. Segundo Roberta, a escolha foi feita entre 25 sugestões enviadas pelo músico maranhense. “Quando o Zeca me mandou suas composições para que eu escolhesse apenas uma, apesar da brutal dificuldade para conseguir escolher uma só entre tantas lindas canções, "Eu Chamo De Coragem", em especial, conversou demais com as minhas verdades”, diz.

Radicada em Los Angeles, a artista carioca Izzy La Reina divulga no primeiro minuto desta sexta-feira “La Oscuridad”. O single ganha também um videoclipe luxuoso, disponível ao meio-dia. A produção é assinada por The Best Soundz, que já colaborou com Maluma, Ozuna. O audiovisual, por sua vez, tem a direção de Steven Gomillion. A letra versa sobre empoderamento feminino, paixão e sensualidade. “La Oscuridad” é em espanhol e com traços de reggaeton. Os dois últimos singles de Izzy, “Diabla” e “Boy Toy”, ultrapassaram 1 milhão de visualizações cada.