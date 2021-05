Leandro Bertolo é o convidado do CP ao Vivo Lá em Casa

publicidade

O músico gaúcho Leandro Bertolo é o convidado da live do Correio do Povo ao Vivo Lá em Casa, desta quarta-feira, 19 de maio, às 19h15min. Bertolo lançou recentemente o seu segundo disco, este totalmente autoral, chamado "A Flor do Som", com 11 faixas. O disco lançado no início deste ano reflete a sua forte influência da icônica Geração 70 da MPB, especialmente de Djavan, João Bosco e Gonzaguinha. O primeiro havia sido “Clareza”, de 2016. Com apresentação de Luiz Gonzaga Lopes, a live é transmitida pelo Facebook, YouTube e Twitter do Correio do Povo.

Nos anos 1980, Bertolo era músico da noite e percorreu dezenas de casas noturnas de Porto Alegre que contemplam a história cultural e boemia. Integrou a banda Conexão, apresentando-se em bailes e casas noturnas do RS. Montou o grupo Estação Hits, cujo tema eram músicas pop de todos os tempos nas emissoras de rádio. Com direção musical do maestro, pianista e arranjador Luís Henrique New e parcerias dos irmãos Amauri e Sérgio Copetti, do guitarrista Tom Martins, a banda foi atração das principais casas noturnas do RS e do Porto Alegre em Cena. Integrou o Projeto Coisas do Brasil, em proposta de homenagear os grandes compositores da MPB, com o baixista Nuno Prestes, o guitarrista Alex Vieira e o baterista Rafa Marques.

O álbum “Clareza” marca a estreia profissional de Bertolo na MPB com apresentação de Juremir Machado da Silva. O disco foi destaque em 2016, com boa aceitação da crítica, recebendo quatro indicações ao Açorianos de Música 2017 (Intérprete e Compositor para Bertolo; Compositor para Elias Barboza; Disco do Ano). Atualmente, é diretor musical do Sarau na Corte, projeto gerenciado pelo Centro de Memórias da Justiça Eleitoral.