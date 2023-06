Legião Urbana com Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá em Porto Alegre

publicidade

O terceiro projeto de Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá sobe ao palco do Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685), neste sábado, dia 24 de junho, às 21h. O espetáculo costura um tecido entre as canções e temas de “As Quatro Estações" e “V”, álbuns do Legião Urbana, e apresenta clássicos como “Pais e Filhos” e “O Teatro dos Vampiros”. Ingressos na Sympla.

Além de Dado e Bonfá, no palco Mauro Berman (diretor musical e baixista), Lucas Vasconcellos (guitarra e violão) e Pedro Augusto (teclados).

Quem assume os vocais é o ator, cantor e multiinstrumentista André Frateschi. Ele acompanha os integrantes remanescentes desde 2015, quando houve o primeiro encontro em homenagem aos 30 anos do álbum de estreia do Legião Urbana.

Dado, Bonfá e Renato Russo (1960 - 1996) formaram o Legião Urbana, uma banda de rock que marcou a geração dos anos 80. E que trouxe em suas composições reflexões profundas sobre a vida, a política e a juventude. As canções continuam atuais e conquistam novos admiradores. O grupo encerrou suas atividades onze dias após o falecimento de Renato Russo, em 11 de outubro de 1996.

Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá

O terceiro Projeto de Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá - que vêm celebrando os álbuns da banda Legião Urbana -, costura um tecido com as canções e temas de “As Quatro Estações" e “V”. Bonfá, num estalo, batizou a nova turnê como “As V Estações”, a alma dessa nova empreitada. O pentagrama foi o símbolo escolhido para nortear a criação desse novo Projeto; os quatro elementos coordenados pelo espírito, uma linha contínua com cinco vetores, contam essa história:



I AR (confissão, entrega, espelho)

II ÁGUA (amor, relacionamento, self)

III TERRA (super hits)

IV FOGO (política, Brasil, luta, mudanças)

V ESPÍRITO (Só o amor salva)