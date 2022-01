Leo Stronda mostra mudanças no corpo após acidente com botijão

publicidade

Leo Stronda, ex-peão do reality show 'A Fazenda 10', falou sobre as transformações em seu corpo após sofrer queimaduras de segundo grau em uma explosão de botijão de gás em casa. Na época, o cantor relatou, em vídeo postado no Instagram, que o acidente havia atingido 30% de seu corpo.

"Ganhei 14 kg em dois meses. Sofri o acidente no início de setembro. Uma explosão de gás fez com que eu tivesse mais de 30% do corpo queimado. Após um mês internado, sete cirurgias, dor e muitos questionamentos, finalmente recebi alta", lembrou.

O famoso também contou como foi voltar à rotina de atividades físicas. "Dois meses depois, pude voltar a treinar apenas as pernas, em novembro. Eu me dediquei bastante nisso e na alimentação. E hoje estou liberado para voltar aos treinamentos e à rotina quase que normalmente. Ainda não posso ter exposição ao sol", completou.

Stronda falou ainda sobre o que aprendeu ao longo do período de recuperação do acidente. "Eu nasci de novo. Eu aprendi muita coisa. Se tivesse que passar por tudo de novo para aprender o que eu aprendi, eu passaria. Deus, obrigado por não me abandonar."