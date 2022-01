Leonardo e Bruno & Marrone apresentam a nova temporada de “Cabaré”

publicidade

Os cantores Leonardo, Bruno & Marrone se unem para levar a turnê do projeto “Cabaré” às principais cidades do Brasil em 2022. Em Xangri-lá, no dia 08 de janeiro, a noite terá também show da dupla Henrique e Juliano e Luccas Fernandes, no Maori Beach Club (Figueirinha Rodovia RS-389, KM 29, Xangri-lá - RS). Os ingressos podem ser adquiridos neste link: https://uhuu.com/evento/rs/xangri-la/cabare-henrique-juliano-luccas-fernandes-9813

Leonardo, Bruno & Marrone trazem uma nova grande bagagem com hits, que fazem parte da memória dos amantes da música sertaneja e revisitar sucessos das últimas quatro décadas. A ideia desse encontro nasceu para frisar a amizade bem-humorada e amadurecer ainda mais a união entre eles. “Viva a vida”, “Telefone mudo”, “Boate azul”, “Garçom”, “Dama de vermelho”, “Amor de primavera”, “Amargurado”, “Andorinhas”, “Eu não sou cachorro não”, entre outras, são algumas das músicas que prometem animar cada noite.