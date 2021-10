Letrux e Maíra Freitas no Casa Virtual deste domingo

publicidade

A cantora e escritora Letrux e a pianista, cantora, compositora Maíra Freitas são as convidadas do projeto Casa de Cultura Mario Quintana, com live, neste domingo, dia 17, a partir das 20h, pelo Instagram @ccmarioquintana. Com apresentação da produtora musical Alice Castiel. A intenção é celebrar O Dia da Música Popular Brasileira, comemorado no dia 17 de outubro, em referência à data de nascimento da compositora e maestrina Chiquinha Gonzaga.

Escritora, cantora, compositora, Letrux ficou conhecida em todo o país com o lançamento do primeiro disco solo, “Em noite de climão” (Joia Moderna, 2017). Em 2021, lançou “Tudo que Já Nadei” (Editora Planeta), fazendo com que seus enredos e sensações se costurem entre a música e a palavra.

Maíra Freitas é filha de Martinho da Vila e irmã de Martn’ália. Lançou o primeiro CD solo, em 2011, pela gravadora Biscoito Fino. “Maíra Freitas” teve produção de Martn’ália e participação de Martinho da Vila. Desde então vem realizando diversos trabalhos e projeto. Em 2019, lançou o projeto Jazz das Minas, uma banda só com mulheres, que faz releituras jazzísticas de músicas populares. A banda estreou no festival Jazzing, em Luanda, Angola. Com a pandemia, Maíra se reinventou, deu aulas, ampliou seus trabalhos no home estúdio e fez lives para diversos portais como Itaú Cultural, Sesc e Twitch.