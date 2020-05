Lexa anuncia live beneficente: "Vamos cantar, dançar e ajudar"

publicidade

Lexa vai realizar uma live beneficente no dia 16 de maio (sábado), às 16h.

A cantora diz que pretende arrecadar doações para causas sociais, durante a quarentena devido ao coronavírus.

- Será um show bem intimista, feito com muito carinho e dedicação para levar alegria para os fãs neste momento tão desafiador. Vamos dançar, cantar e ajudar o maior número de pessoas possível.

A transmissão ao vivo será feita através do canal da artista no YouTube. Já o repertório traz sucessos de Lexa, como Sapequinha, Provocar, Chama Ela e Largadão (single lançado durante a quarentena). E, além dos hits da carreira, a artista promete cantar clássicos do funk.