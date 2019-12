Lily Tomlin, de "Grace & Frankie", é presa em protesto ambiental liderado por Jane Fonda

Lily Tomlin, colega de Jane Fonda em "Grace & Frankie", foi presa, nesta sexta-feira, durante um protesto ambiental em Washington, nos Estados Unidos.

A atriz participou do movimento liderado por Jane Fonda, que aderiu ao movimento do Fire Drill Sextays, inspirado pela ativista Greta Thunberg, que pede mudanças nas políticas do meio-ambiente no país. Fonda não foi presa nessa semana, mas foi detida em cinco protestos anteriores.

A sexta temporada de "Grace & Frankie" estreia no dia 15 de janeiro na Netflix.

.@LilyTomlin was just arrested because forests can’t wait! To maximize the climate benefit of forests, we must keep more forest landscapes intact, manage forests sustainably, and restore those that we have lost. #FireDrillFriday pic.twitter.com/xplGWayri4