Literatura fantástica domina a programação do domingo

publicidade

Um mundo fantástico, no qual a imaginação não tem limites, ocupou a Praça da Alfândega neste domingo, 13 de novembro. Em sua reta final, a Feira do Livro de Porto Alegre dedicou parte de sua programação à literatura fantástica. Diferentes mesas se dedicaram ao gênero, que reúne um público fiel. Filas se formaram para as sessões de autógrafos de nomes como Eduardo Spohr, Rafael Dei Svaldi, Karen Soarele e Lucas Borne. A feira entra nos seus últimos dois dias, com encerramento nesta terça-feira (15).

Com o Auditório Barbosa Lessa lotado, no qual a organização teve que disponibilizar cadeiras extras, "Entre batalhas e guerreiros: uma jornada pela literatura fantástica" reuniu os escritores Eduardo Spohr, Duda Falcão e Maria Vitória Caselgrandi. "Eu me considero um cético, mas um cético não é quem não acredita em nada. O cético é quem questiona. Essa posição foi boa pra mim para enxergar com tolerância. O autor precisa ser tolerante para escrever e pensar como pessoas diferentes de você, e por exemplo, criar seus vilões", disse Spohr, ao comentar o seu processo de escrita.

Tormenta — considerado o maior universo de fantasia do Brasil, reunindo romances, histórias em quadrinhos, jogos de RPG e outros produtos — foi tema de uma conversa com Guilherme Dei Svaldi, Karen Soarele, Rafael Dei Svaldi e Lucas Silva Borne. "A experiência de criar a história junto faz você ter outras visões no grupo e vai aprendendo a dialogar. Tem um crescimento conjunto. Isso passou da mesa de jogo para os projetos", explicou Borne.

Penúltimo dia

Em seu penúltimo dia, 14 de novembro, a Feira do Livro de Porto Alegre discutirá histórias que fazem parte da memória dos gaúchos. Às 15h, o Espaço Jovem Petrobras recebe Leila Silveira, Sílvia Graebim e o Grupo Ciranda Literária para uma contação de histórias com lendas gaúchas.

Às 18h, a Sala Moacyr Scliar recebe um bate-papo sobre personagens e histórias que marcam o imaginário popular de Porto Alegre: Os Crimes da Rua do Arvoredo, As Torres Malditas, A Prisioneira do Castelinho, Maria Degolada, A Moça que Dançou Depois de Morta e As Lágrimas de Obirici. A programação tem várias outras atividades, que podem ser consultadas no site da Feira do Livro de Porto Alegre.