Lives ambientais neste sábado e domingo

Dando continuidade ao projeto “Vozes da Floresta”, o cantor Yassir Chediak (foto) promove, hoje e amanhã, às 15h, mais duas apresentações do evento virtual com mensagem de sustentabilidade e respeito ao meio ambiente por meio da música. As lives show são gratuitas. Yassir é referência no uso da tradicional viola de 10 cordas e mora na Serra da Cantareira em Mairiporã (SP). Com 64.800 hectares, o local possui a maior floresta urbana do mundo e foi declarado pela UNESCO (órgão ligado a ONU) como Reserva da Biosfera, integrando esta valiosa unidade de conservação como patrimônio da humanidade.A transmissão será pelas plataformas do cantor pelos endereços facebook.com/yassir.chediak e youtube.com/user/yassirchediak.

O artista pretende com essas apresentações conscientizar as pessoas para a importância da preservação deste bioma que cerca a maior metrópole da América Latina, assim como sua relevância para a sobrevivência da própria cidade. “A Cantareira é o pulmão verde da cidade de São Paulo. É por isto que apresentamos o projeto Vozes da Floresta, que tem levado ao grande público diversas canções com temas inspirados na natureza, seus animais, plantas, sons e seus demais elementos”, explica Yassir.

O projeto tem realização do Governo Federal (Ministério do Turismo e Secretaria Especial de Cultura) e do Governo de São Paulo (por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa) através do Proac Expresso LAB (Lei Aldir Blanc). As apresentações ocorrem até o dia 24 de abril.