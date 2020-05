Lives in the air: os shows virtuais de sexta na rede

publicidade

O sueco The Tallest Man on Earth (O Homem Mais Alto da Terra) estará ao vivo, às 16h (horário de Brasília) desta sexta, em seu YouTube . Com influência de Bob Dylan, ele tocará músicas de seus quatro álbuns de estúdio e dois EP’s. No mesmo horário, a banda norte-americana de indie rock e dream pop, Wild Nothing, participará de sessão intimista, prometendo conversa além de performance, ao vivo, em todas as sextas-feiras, pela Twitch .

A mistura de ritmos é a característica da Low, banda de Jakob Nowell, filho de Brad Nowell, ex-vocalista do Sublime, que tem feito transmissões ao vivo pelo Instagram , toda sexta, 17h. Na 2ª edição do projeto Cultura Livre versão digital com Paulo Miklos vai ao ar às 17h, no perfil do programa no Instagram . O músico cantará sucessos que marcaram sua carreira, tanto da época dos Titãs quanto da carreira solo. A casa de shows Audio Rebel, do Rio de Janeiro, está à frente do Festival Rebel Vive, que em duas edições, vai angariar verba para bancar sua manutenção. A primeira teve início ontem e segue até domingo, e a segunda acontecerá de 28 a 31 de maio, com shows às 17h. As atrações desta sexta são: Raquel Coutinho, Arthus Fochi, Puppi, Pedro Mann, Luciane Dom e Udi Fagundes.

Com apresentações de Elie Goulding e Jessie Ware, o Glamour UK oferece programação variada, focando diversos assuntos, a partir das 18h. Logo mais, às 19h, Anavitória fará transmissão ao vivo no canal do YouTube da dupla. Quem curte música eletrônica pode se conectar ao #TokyoNaSala, que entre 19h e 23h30min focará no House e Techno, com Millos Kaiser, Gui Scott e Cashu no YouTube da casa noturna Tokyo (SP).