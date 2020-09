Lives tem VillaMix, Beto Guedes e Clemente

publicidade

Os fãs de sertanejo poderão conferir a 3ª edição do VillaMix em Casa Modão, a partir das 14h, no canal do evento no YouTube. Após o sucesso das edições anteriores, o evento aguçará as lembranças dos espectadores, que poderão realizar doações para instituições filantrópicas de todo o Brasil. Participam: Leonardo, Mato Grosso e Mathias, Edson e Hudson, Gilberto e Gilmar e Os Parazim.

“Quando Entrar Setembro” é a live de Beto Guedes, que será realizada a partir das 17h, em seu canal oficial do YouTube, com a participação de Samuel Rosa como convidado especial. Não faltarão sucessos, como “O Sal da Terra, “Amor de Índio”, “Sol de Primavera”, “Paisagem da Janela”, “Feira Moderna”, “Quando Te Vi”. “Fé Cega, Faca Amolada”, “O Medo de Amar e o Medo de Ser Livre e “Lumiar”, entre muitos outros, que o colocaram como um dos expoentes da MPB.

Pela série Música#emcasacomsesc, promovida pelo Sesc São Paulo e com programação diária, sempre às 19h, pelo Instagram (@sescaovivo) e YouTube (@sescsp), o convidado deste domingo é Clemente (foto). Guitarrista, vocalista e compositor, ele é um dos fundadores da clássica banda de punk-rock paulistana Inocentes, criada em 1981 e, desde 2004, também assumiu um dos vocais e guitarras da Plebe Rude, lendária banda de rock de Brasília. É apresentador dos programas “Estúdio Showlivre” e “Heavy Lero”, em parceria com Gastão Moreira, no YouTube e também do “Filhos da Pátria”, na Rádio Kiss FM, de São Paulo. No repertório estão hits do rock e punk-rock.