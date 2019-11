Livro que deu origem ao filme "O Irlandês" é relançado

publicidade

O livro que deu origem ao filme "O Irlandês", de Martin Scorsese, foi relançado para acompanhar a estreia da produção nos cinemas e na Netflix neste mês de novembro. Escrito por Charles Brandt, a obra foi lançada em 2005 nos Estados Unidos e em 2016 no Brasil.

O livro conta a saga de Frank Sheeran (interpretado por Robert De Niro), um veterano de guerra dividido entre dois trabalhos: ser caminhoneiro e assassino de aluguel preferido da máfia. Frank torna-se o principal suspeito quando Jimmy Hoffa (Al Pacino Pacino), o ex-presidente da associação sindical que ele agora comanda, desaparece sem deixar vestígios.

A adaptação para o cinema teve custos de aproximadamente 160 milhões de dólares, onde a maioria dos recursos financeiros foram empregados em computação gráfica. O recurso foi usado especialmente para deixar mais jovens os protagonistas da trama, já que a história se desenrola pelo período de quatro décadas.

Capa do livro que deu origem ao filme "O Irlandês". Obra foi relançada para acompanhar a estreia do novo longa de Martin Scorsese no cinema e na Netflix. pic.twitter.com/aEtH1RWLze — A L O U 💅🏼 (@a_looou) November 22, 2019

"O Irlandês", novo filme de Martin Scorsese, entra no catálogo da Netflix só no dia 27 de novembro. O longa segue em cartaz em Porto Alegre no Guion Center Cinemas (rua Lima e Silva, 776, Centro Comercial Nova Olaria).

Confira o trailer