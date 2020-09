Lollapalooza cancela edição de 2020 por causa do coronavírus

publicidade

O Lollapalooza anunciou o cancelamento da edição de 2020 por causa da pandemia de Covid-19. O festival, que já havia sido adiado no início do ano para dezembro , informou por meio de um comunicado que acontecerá nos dias 10, 11 e 12de setembro de 2021.

"A gente amaria fazer mais um festival inesquecível neste ano, mas a segurança dos fãs, artistas, parceiros, equipe e comunidade continua sendo a nossa maior prioridade", afirma o festival Lollapalooza no comunicado.

Ainda de acordo com a nota, a edição de 2021 terá um novo line-up, ainda a ser divulgado. A edição 2020 seria a 9ª edição do Lollapalooza e é a primeira vez que o festival anual não ocorre desde seu início no Brasil, em 2012.