Luana Pacheco Trio se apresenta na Biblioteca Pública 

Neste sábado, 10 de setembro, às 20h30min, o público poderá conferir na Biblioteca Pública do Estado (Riachuelo, 1190), o show de Luana Pacheco Trio. A cantora e compositora apresenta, ao lado de Luciano Leães no piano e Miriã Farias no violino, diversas versões de jazz, blues e música francesa ao lado de canções autorais, como o mais recente single, “Peixe”, lançado em março deste ano. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla.

Na faixa, a pisciana Luana brinca com a mutabilidade das coisas, e declara sua imersão nas profundezas das relações humanas. A artista celebra na canção características marcantes e positivas do signo, de pessoas sensíveis, sonhadoras, empáticas, otimistas, intuitivas e românticas. Em um mundo onde os amores e as relações líquidas são a regra geral, ela vem trazendo a provocação de mergulhos mais profundos e intensos nos sentimentos: A canção, composta com o parceiro de vida e música Luciano Leães, nasceu primeiro em letra que ganhou melodia e depois alguns acordes no violão, em janeiro de 2021.

A nova música, gravada no Estúdio do Arco, tem produção de Luciano Leães, que também toca baixo, guitarra, teclados e faz as percussões (e demais arranjos). “Peixe” traz traços de blues e das baladas românticas dos anos 1960/70, com alternâncias entre suavidade e potência vocal. Leães criou um solo de Hammond B3 ao estilo do que fazia Lafayette, organista que gravou discos clássicos da Jovem Guarda (Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Golden Boys etc), que também conecta Peixe ao sentimento nostálgico daquele período.



Sobre Luana Pacheco

Venceu um festival de canto em São Paulo ainda criança e - após rodar o estado durante a adolescência com diversos grupos - a cantora ganhou o III Festival da Canção Francesa da Aliança Francesa de Porto Alegre, aos 21 anos, em 2010. Desde então, ela tem sido uma das principais referências da cultura francesa no sul do país. Prova disso, é que, em março de 2017, foi convidada para abrir o show da cantora francesa ZAZ em Porto Alegre.

Em 2012 graduou-se em Música com ênfase em Canto pela Ufrgs. Entre dezembro de 2010 e abril de 2011 participou do quadro Jovens Talentos do Programa Raul Gil, em rede nacional, onde chegou até a semifinal, defendendo um repertório recheado de clássicos do jazz, da chanson e do blues.

Em novembro de 2017 lançou uma campanha de financiamento coletivo, para a gravação do seu primeiro álbum, pela plataforma Catarse. O projeto autoral atingiu 103% da meta em junho de 2018 e contou com canções em francês, em português e em inglês e foi lançado em dezembro de 2018 no CHC Santa Casa em Porto Alegre. Em fevereiro de 2020 teve a oportunidade de se apresentar pela primeira vez em Paris, na França, no mítico Café des Deux Moulins, cenário do filme: "Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain", que marcou a vida de gerações. Atualmente, Luana se apresenta em formato trio, acompanhada de Luciano Leães no piano e Miriã Farias no violino.