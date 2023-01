Lucas Lucco é diagnosticado com dengue e cancela agenda de shows: 'Permanecerá em repouso'

publicidade

Lucas Lucco foi diagnosticado com dengue e precisou cancelar sua agenda de shows da semana.

A informação foi divulgada na conta do cantor no Instagram, com um comunicado oficial.

"A equipe de Lucas Lucco informa que devido ao diagnóstico positivo para dengue, as participações e shows que o cantor realizaria essa semana estão sendo cancelados", começava a nota. Sem dar mais detalhes sobre os sintomas do cantor, o texto revelou que ele está seguindo orientações de profissionais de saúde: "Lucas encontra-se em recuperação e, por recomendação médica, permanecerá em repouso".

O comunicado é finalizado com uma mensagem aos seguidores dele: "Agradecemos ao carinho e compreensão e todos".

Apenas no Instagram, Lucas Lucco é acompanhado por mais de 17,7 milhões de pessoas.

Carreira de Lucas Lucco

Lucas Lucco surpreendeu ao mostrar um 'antes e depois' da fama por meio das redes sociais. O cantor, que não esconde de ninguém a ansiedade pelo nascimento do primeiro filho, passou por uma verdadeira transformação ao longo da carreira. Da estreia, em 2007, até os dias de hoje: veja as mudanças do artista ao longo da trajetória profissional.

O cantor começou a carreira em 2007, como vocalista do trio musical Skaypiras. A parceria durou até o ano de 2010, mas é lembrada com carinho por Lucco. No ano seguinte, em 2011, ele lançou "Amor Bipolar" — primeira música solo. À época, a repercussão foi tanta no YouTube que o músico acabou sendo descoberto por um empresário. O primeiro álbum chegou dois anos depois, em 2013. O projeto, intitulado "Nem Te Conto", contou com as participações especiais da dupla Israel e Rodolffo e do funkeiro Mr. Catra, morto em 2018.

Ao mesmo tempo em que também passava por uma transformação de visual, o artista viu a carreira decolar no cenário nacional. No período, ele colecionou parcerias com nomes como Anitta, Wesley Safadão, Fernando e Sorocaba e o cantor Maluma. Ao todo, Lucas Lucco soma seis álbuns: "Nem Te Conto" (2013), "Tá Diferente" (2014), "Adivinha" (2015), "O Destino" (2015), "A Origem" (2018) e "#Em Casa" (2020).

O trabalho mais recente do músico é o clipe de . A história do vídeo foi criada em cima da letra da canção, lançada em agosto e que fala sobre a importância de valorizar os todos os tipos de relacionamento: amorosos, amigáveis, familiares. Além de ressaltar a saudade que pode acontecer caso algum vínculo seja cortado. À época, Lucco afirmou que o clipe foi gravado com 'muito amor e carinho para tentar, ao menos, trazer um pouco de leveza neste momento que vivemos'.