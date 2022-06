Luciana Gimenez é assaltada em Londres por meninas de 15 anos: "Saí gritando no meio da rua"

publicidade

Luciana Gimenez está de férias em Londres, na Inglaterra, mas passou por uma experiência nada prazerosa na manhã deste sábado, dia 25. A apresentadora contou em seu perfil no Instagram que foi furtada por duas jovens que tiraram dinheiro de sua bolsa.

Segundo a ex-modelo, ela correu atrás das adolescentes, chegou a pegar uma delas, mas não conseguiu recuperar a quantia, que não foi especificada.

"Pasmem. Saí do Brasil para ser assaltada em Londres. Acabei de ser assaltada. Estava com um dinheiro. O Lucas (filho mais velho de Luciana) está dizendo que foi um furto, só tiraram o dinheiro da minha bolsa. Eu estava para trocar", começou ela.

Assim que percebeu a ação, Luciana disse que tentou capturar as duas. "Eu corri atrás da menina, consegui pegar uma delas. Menina debochada, olhando para a minha cara, debochando da polícia. Um absurdo. Coitados dos policiais de ter que lidar com esse tipo de gente. Eu saí gritando no meio da rua. Eu peguei uma delas, a outra conseguiu escapar. Ela estava com o meu dinheiro e um celular."

"Eu dei mole. Fui pagar o negócio no caixa e o dinheiro estava na parte de trás da bolsa. Corri atrás da menina gritando muito. Corri. Mas acho que é uma técnica delas, uma fica mais devagar para você pegar, é a que não tem nada, e a outra consegue escapar. Ficou debochando da cara dos policiais", contou.

Minutos depois, mais calma, a apresentadora detalhou como tudo aconteceu. "Eu estava em uma loja e tinha um dinheiro, que estava na minha bolsa, para depositar no banco. Eu estava pagando uma coisa com o meu celular, então não percebi, não prestei atenção. Umas menininhas pegaram, saíram correndo... A gente fica chocada. Me deu uma raiva! Eu falei para ela que deveria pensar em estudar e em viver a vida. A moça da loja me falou que os parentes delas fazem isso também. Quando essas coisas acontecem com a gente, dá um desespero. E o pior é que a polícia falou que elas têm mais direitos que a gente, porque são menores", explicou.

"A gente fica se sentindo violada. Só porque a menina tem quinze anos de idade, ela tem direitos mais importantes que a gente? Ela pegou o meu dinheiro e roubou um celular de um senhor. A gente fala do Brasil, mas em todos os lugares é igual. É impressionante. Só porque ela tem quinze anos de idade? A menina é ladra, estava debochando da polícia. Falou: 'A polícia não vai fazer nada porque tenho quinze anos'. A gente tem que saber separar as coisas. A menina é bandida. Eu saí correndo e peguei ela, mas a amiga que estava com o dinheiro. Não revi meu dinheiro, me ferrei. Mas pelo menos foi só isso, não pegaram meu passaporte e nem celular, mas foi horrível. A gente se sente violada, e as leis estão confusas no mundo inteiro", completou.

Assista ao vídeo: