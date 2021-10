Luciano Alves lança "Mientras La Noche Cae" na plataformas de streaming

publicidade

"Mientras La Noche Cae" é o novo álbum de Luciano Alves, com lançamento nesta sexta-feira, 1º de outubro, pelas principais plataformas de streaming. Composto por nove canções, duas delas - a que dá nome ao disco e "Longe de Mim" - já foram lançadas em forma de single e videoclipe e já se encontramàa disposição do público nas principais plataformas de streaming e no You Tube. O álbum foi gravado em 2019, no Estúdio Dreher, em Porto Alegre, mas teve seu lançamento transferido por conta da pandemia.

A banda é basicamente um trio: Luciano Alves gravou voz, violão, guitarra e harmônica; Jeffy Ferreira, contrabaixo elétrico e Marcelo Masina, a bateria, percussão e xilofone. Houve também participações especialíssimas de Luciano Leães no Hammond, Carlos Alberto Perez nas congas e bongô, Marcelo Tamujo na flauta transversal e Thomas Dreher na percussão, teclados e metalofone. Od efeitos especiais ficaram a cargo de Luciano, Marcelo e Thomas. A gravação, mixagem e masterização é de Thomas Dreher. A autoria de todas as canções é de Luciano Alves, que também assina a produção do disco.

O projeto para o novo disco iniciou com um baú reaberto e a audição, depois de anos, de fitas cassete, repletas de composições de várias épocas. Nove destas canções foram trabalhadas neste primeiro momento, rearranjadas e reescritas, recebendo uma nova roupagem e um novo olhar crítico sobre o que está acontecendo agora. Nas palavras do músico, compositor e jornalista Jimi Joe, “Luciano, atento aos movimentos do tempo e ciente de que os tempos estão sempre mudando, como já cantou Dylan ecoando a sabedoria chinesa do I Ching, o Livro das Mutações, chega ao seu terceiro disco, Mientras La Noche Cae, com vitalidade impressionante e por mais que tenha introduzido novas sonoridades em sua música, os vislumbres do que está ao redor seguem sendo crônicas visionárias em versos exemplares. E, mais importante nesse processo todo, é que Luciano, na contramão de muitos outros, permanece fiel a si mesmo, sem se render a tendências ou modismos.”