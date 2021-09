Luciano Alves lança o novo single “Longe de Mim”

publicidade

O novo single “Longe De Mim”, do compositor gaúcho Luciano Alves, ganha lançamento neste domingo em todas as plataformas de música. A canção vem com um videoclipe, filmado na praia de Cidreira, no Litoral Norte, com performance e direção de Juçara Gaspar. A captação e edição de imagens são de Jorge Krigger.

A gravação foi feita no Estúdio Dreher, em Porto Alegre, por Thomas Dreher. Participaram Luciano Alves (voz, violão, guitarra, harmônica); Jeffy Ferreira (baixo) e Marcelo Masina (bateria e percussão).

O single é uma das nove faixas inéditas do álbum “Mientras La Noche Cae", com previsão de lançamento para outubro. O projeto aborda questões existenciais, uma temática sempre presente nas composições de Luciano Alves.