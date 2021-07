Luciano Alves lança single e clipe de nova canção

publicidade

Luciano Alves, o baterista Marcelo Masina e o baixista Jeffy Ferreira entraram no Estúdio Dreher em Porto Alegre – onde gravou seus dois primeiros álbuns – para trabalharem nos arranjos das canções de seu terceiro disco, intitulado “Mientras La Noche Cae”. Enquanto prepara o lançamento do álbum completo, o músico lança o single e o videoclipe homônimos, nesta sexta, 16 de julho, em todas as plataformas de streaming e no seu canal do YouTube.

O trabalho iniciou em 2018, com baú reaberto e a audição, depois de anos, de fitas cassete, repletas de composições de várias épocas, e culminou com nove canções inéditas, em seu trabalho mais elétrico. Aqui o compositor nos empresta sua lente sobre o que acontece agora, com rock, poesia, olho atento, letras repletas de sensações e sentimentos que por vezes contemplam a subjetividade da vida, e por outras reagem com acidez aos fatos contemporâneos.

Nas palavras do autor, "Mientras La Noche Cae foi escrita com várias imagens na mente. Tudo começou com uma imagem onde uma mulher e seu filho buscam abrigo para uma noite em meio à barbárie e a estupidez da guerra. A noite, este tempo na escuridão, é selvagem e cheio de desafios, e é também durante este tempo que se formam alianças de resistência e luta, onde as teias da verdade se formam e crescem sorrateiramente, conectando universos de infinitas possibilidades, saberes e vislumbres… Porém, a mente viaja em galáxias distantes e tem tantos caminhos e paradas em tantos lugares que, de repente, a imagem era uma estrada, num entardecer, com o sol e a lua, onde um(a) personagem segue sua jornada em busca de redenção com uma única certeza, que sem amor, ele ou ela não vai conseguir...."

O videoclipe foi rodado nos Lençóis Cidreirenses, Litoral Norte do RS e conta com produção e direção de Juçara Gaspar e participação especial do filho Francisco Gaspar Alves, o Pancho. A captação e edição das imagens é de Jorge Krigger/Filmagens Krigger com assistência de Dennis Krigger. O apoio na produção geral é de Larissa Souza e Diogo Verardi. Na canção e no clipe, a formação é Luciano Alves (violão, guitarra, harmônica e vocais), Jeffy Ferreira (baixo), Marcelo Masina (bateria/percussão) e Thomas Dreher (percussão).