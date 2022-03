publicidade

Com milhões de plays nas plataformas e de views nos seus clipes no YouTube, Luisa Sonza apresenta o ‘Baile da Braba’ em Porto Alegre, no Pepsi on Stage, em 16 de julho, sábado, às 22h.

Desde os 7 anos de idade, a artista gaúcha se dedica à música. Na internet, viu potencial para divulgar seu trabalho. De início, eram vídeos feitos no Instagram , com músicas em voz e violão. Mas, quando soube das gravações de covers, resolveu criar um canal no Youtube. O objetivo era postar vídeos de diversos ídolos, como Anitta, Weslley Safadão, Emicida, Luan Santana, The Beatles e Justin Bieber.

O reconhecimento veio aos poucos e Luísa acabou sendo conhecida como “Rainha dos Covers” na internet.



Depois de quatro anos do primeiro cover, Luísa soma mais de 6 milhões de inscritos em seu canal e ao todo, com mais de 48 milhões de seguidores em suas mídias digitais. A artista é uma das maiores influenciadoras do país, com stories com mais de 1 milhões de views.



Em 2021, Luísa lançou seu segundo álbum de estúdio “Doce 22”. Atualmente, o disco conta com mais de 1 bilhão de streamings. No disco, Sonza soltou duas novas versões das músicas: “Melhor Sozinha” ao lado da Marília Mendonça, e o acústico do single “Penhasco”.



Serviço:

Onde: Pepsi on Stage (Av. Severo Dullius, 1995 – Porto Alegre/RS)

Quando: 16 de julho, sábado, às 22h

Online: sympla.com.br/pepsionstage