Márcia Goldschmidt faz revelações sobre vida profissional e pessoal no programa “A Noite É Nossa”

O programa “A Noite É Nossa” desta quarta-feira exibe uma entrevista com Márcia Goldschmidt, uma das apresentadoras mais populares e conhecidas da televisão brasileira. Pela primeira vez, a artista abre sua mansão de veraneio na Espanha para relembrar momentos de sua trajetória pessoal e profissional. Fora da TV desde o fim do programa “Márcia”, na TV Bandeirantes, em 2011, a artista de 58 anos recebe a repórter Vanessa Reis e a equipe da atração da Record TV em sua casa, localizada em uma região nobre de Marbella, na Espanha. Uma de suas vizinhas é uma princesa da Áustria.

“Eu posso dizer que fiquei fora do mundo durante sete anos. Foi o período que dediquei a salvar a vida da minha filha. Agora é que eu começo a botar o nariz para fora. Posso fazer tudo agora”. Márcia se refere ao período em que ela e o marido, o advogado português Nuno Rêgo, tiveram de cuidar do tratamento de uma doença rara da filha chamada atresia de vias biliares. O filho mais velho da apresentadora, Jimmy, foi quem doou uma parte do fígado para que a irmã recebesse o transplante sete anos atrás.

Em uma fase mais tranquila, Márcia não descarta uma volta para a TV. Ela conta que em 2020 esteve no Brasil e chegou a negociar com um canal, mas não revela qual. “Nós tínhamos encontrado uma forma que eu pudesse trabalhar e não ter que voltar para o Brasil. Eu ia e vinha, gravava e voltava... mas aí começou a pandemia e a gente teve que abortar essa operação. Era um canal que precisava crescer o seu público e precisava de uma pessoa, de uma imagem que falasse com a multidão do Brasil. E acharam que era eu”, afirma.

O programa “A Noite É Nossa” é exibido na Record TV às quartas-feiras, a partir das 22h45min, com direção-geral de João Scortecci. Luiz Bacci comanda a atração (Geraldo Luis segue se recuperando da Covid-19).